Уменьшить нос пластырем не получится: хирург предупредил об опасности тейпов

Популярные тейпы и специальные пластыри не могут уменьшить нос или изменить его форму, даже если использовать их регулярно, сообщил РИАМО пластический хирург сети клиник «Персона» и «Прозрение» Гарник Петросян.

«Добиться постоянного эффекта без хирургического вмешательства невозможно. Нос — это устойчивая анатомическая структура, имеющая жесткий костный и хрящевой скелет, на котором удерживаются мягкие ткани», — объяснил Петросян.

Он добавил, что пластыри неспособны изменить костную или хрящевую структуру носа. Однако постоянное механическое давление может привести к локальной атрофии и истончению кожи.

Дополнительную опасность представляет клеевая основа тейпов, которая способна провоцировать высыпания, раздражение и аллергические реакции.

Могут ли тейпы улучшить носовое дыхание

«В медицине существует так называемая проба Коттла: когда мы пальцами слегка расширяем наружный носовой клапан, поток воздуха в дыхательные пути увеличивается чисто механически. Теоретически тейпом можно точно так же приподнять и зафиксировать крыло носа, чтобы временно облегчить дыхание», — рассказал специалист.

Однако такой эффект сохраняется только во время ношения пластыря. После его снятия нос возвращается в исходное состояние.

«Тейпы — это лишь кратковременная визуальная или механическая иллюзия, не имеющая ничего общего с реальным и безопасным изменением анатомии», — заключил хирург.

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