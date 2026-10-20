Теперь и лисы: рыжие хищницы начали чаще выходить к людям в регионах России

В различных регионах страны лисы массово выходят к людям, они воруют домашних животных, потрошат мусорки и гуляют по детским площадкам, сообщает SHOT .

Рыжих хищниц видели в центре Москвы, Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, Ленинградской, Московской и Самарской областях, Башкирии, Татарстане и других регионах.

Только в Подмосковье популяция лис за несколько лет увеличилось примерно на 40% — с 3,5 до 5 тыс. особей, отметил представитель президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Выход хищниц к человеку связывают с неопытностью молодняка. Лисята, которые родились этой весной, выросли, покинули семьи и сейчас ищут свои территории и еду. Ближе к людям лис еще подталкивают активная застройка и уменьшение привычных мест обитания.

При этом в городах для хищников добыть пропитание проще. Там лис привлекают мусорки, грызуны и люди, которые подкармливают животных. Получив угощение пару раз, они быстро теряют страх и возвращаются, но уже более настойчивыми и агрессивными.

Ранее медведи начали чаще выходить к жилью человека и нападать на него. Отмечена активность волков около населенных пунктов.

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