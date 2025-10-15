Рак молочной железы глазами онколога: какие факторы повышают риск развития

15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы.

Первое, на что обратил внимание онколог, — это тенденция к омоложению рака груди. Совсем недавно это тяжелое заболевание в подавляющем большинстве выявляли у пациенток старше 50 лет. Но в последние годы ситуация резко изменилась, и сейчас на прием к онкологам все чаще приходят молодые женщины, которым ставят диагноз «рак молочной железы».

Вредные привычки — основной триггер развития рака груди у молодых женщин.

«Сегодня многие женщины ошибочно считают вейпы безвредной альтернативой сигаретам. Но в реальности электронные устройства для курения содержат никотин, тяжелые металлы и целый ряд опасных канцерогенных соединений. Эти вещества вызывают мутации в клетках молочной железы, что может стать пусковым фактором для развития раковой опухоли. Как показывают исследования, при регулярном использовании вейпов риски онкологии повышаются в 2,5 раза. С раком груди у молодых женщин также связан неконтролируемый прием зачаточных средств, что может привести к нарушению гормонального баланса и росту злокачественных новообразований», — заявил Ахмаев.

Семейная наследственность — еще один важный момент, связанный с раком груди. Онколог посоветовал женщинам, чьи мамы или бабушки болели раком, тщательно следить за своим здоровьем. Такие пациентки являются носительницами опасных генов BRCA1 и BRCA2 — наследственного рака молочной железы. У женщин с генами BRCA частота образования злокачественных опухолей достигает 80% — в любом возрасте.

В развитии онкологии у женщин значительную роль также играет плохое питание. Злоупотребление продуктами быстрого приготовления (полуфабрикаты, пицца, снеки, чипсы, гамбургеры и др.) наносит непоправимый вред здоровью из-за трансжиров и канцерогенов. Они запускают в организме каскад необратимых сценариев: нарушают обменные процессы, замещают полезные жиры ненасыщенными изомерами, разрушая здоровые клетки, способствуют накоплению вредных токсинов и образованию опухолей в железе.

Ахмаев отметил, что единственная возможность выявить рак на ранней стадии и подобрать эффективное лечение — это своевременная диагностика онкологического заболевания.

«Особенность рака молочной железы в том, что на первых стадиях опухоль растет медленно (от 5 до 10 лет). Если на обследовании мы замечаем у пациентки новообразование небольшого размера, без метастазов, это на 95% повышает благоприятный исход лечения и длительную ремиссию», — пояснил врач.

Ахмаев посоветовал молодым женщинам делать УЗИ 2 раза в год, начиная с 40 лет — маммографию (ежегодно) и УЗИ (2 раза в год), а также МРТ с контрастированием. Женщинам с плохой генетикой обязательно требуется тестирование на мутации генов BRCA, CHEK2 и NBS1, дополнительно можно сдать анализы на онкомаркеры РЭА, СА 125, СА 15-3 и НЕ4.

Но обследования — это не единственный вариант обезопасить себя от рисков онкологии. Правильная мотивация и изменения в образе жизни тоже очень важны. Сбалансировать рацион, отказаться от вредных привычек, следить за режимом сна и бодрствования и меньше переживать по всякому поводу — простые, но весьма действенные советы для женщин.

