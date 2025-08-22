Пустые калории: сколько чипсов можно съесть за раз без вреда для здоровья

«Относительно безопасной считается порция чипсов 20-30 г. Это примерно две горсти. В них будет содержаться около 160 ккал и 10 г жира. Даже если представить, что чипсы готовят из качественного сырья, на хорошем масле, с малым содержанием соли и совсем без добавок, продукт все равно стоит есть с осторожностью. Потому что это высококалорийный продукт с низкой питательной ценностью, такие блюда часто называют „пустыми калориями“», — сказала Кашух.

Она подчеркнула, что вписывать их в рацион следует очень аккуратно и дозированно. Не стоит заменять одними чипсами прием пищи или перекус: важно, чтобы организм все-таки получил все необходимые питательные вещества из других продуктов — овощного салата, горячего блюда, фруктов.

«Если отказаться от чипсов сложно, лучше выбирать наиболее „здоровые“ варианты — из качественного сырья, приготовленные на хорошем растительном масле (в идеале — и вовсе без него). Лучше выбирать чипсы без вкусовых добавок, а также обращать внимание на количество соли в составе: чем ее меньше, тем продукт „здоровее“», — отметила врач.

Специалист объяснила, что сейчас много так называемых «полезных» чипсов — из свеклы, моркови, батата, сельдерея и других овощей. Они содержат больше витаминов, минералов и пищевых волокон по сравнению с классическими картофельными чипсами. К тому же, готовят их обычно методом запекания, а не жарки, добавляют меньше масла и соли.

«Такой продукт считается менее вредным, по возможности лучше выбирать его. Однако альтернативные чипсы довольно сильно отличаются по вкусу от классических картофельных, поэтому подходят не всем. Если их вкус кажется неприятным, не стоит пытаться резко заменить ими привычный продукт — это может привести к срывам. Лучше постепенно уменьшать порцию и искать более здоровую замену, которая будет по душе», — посоветовала специалист.

24 августа отмечается день рождения чипсов. Именно в этот день в 1853 году Джордж Крам — шеф-повар ресторана при отеле Moon’s Lake Lodge в одном из штатов Нью-Йорка — впервые приготовил картофельные чипсы. Один посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И тогда Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле. Клиент пришел в восторг от нового блюда, оно завоевало популярность и стало фирменным в заведении.