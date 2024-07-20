«Пусть это останется слухами»: Аронова опровергла свою госпитализацию

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Актриса Мария Аронова не подтвердила свою госпитализацию

Актриса Мария Аронова заявила, что находится дома с внуками, а не в больнице, сообщает «360» .

«Пусть это останется слухами», — высказалась артистка о своей якобы госпитализации.

Раннее в Сети были опубликованы сообщения о том, что актрису госпитализировали в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза позвоночника.

Кроме того, заявлялось, что у нее обнаружили доброкачественные образования в мозговых оболочках — менингиомы.