Фигуристка Трусова рассказала про пополнение в семье

Фигуристка Трусова рассказала о том, что завела шпица по кличке Пух

Фигуристка Александра Трусова рассказала о новом члене семьи. Она выложила фото со шпицем по кличке Пух, сообщает Life.ru .

Вместе со своим мужем Макаром Игнатовым Трусова пошла в зоомагазин. Там пара увидела щенка шпица и решила забрать его к себе домой.

При этом ранее они не собирались заводить собаку.

23 июня Трусовой исполнился 21 год. Она — серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине. Девушка стала первой фигуристкой в истории, которая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев сделала четверные лутц, флип и тулуп. Также она стала первой сделавшей чистый каскад.