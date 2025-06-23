Фигуристке Трусовой исполнилось 21 год: истерика на ОИ и свадьба с Игнатовым

Она стала первой фигуристкой в истории, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, а также первой, кто сделал чистый каскад.

Когда она начала заниматься фигурным катанием в Москве, то три года тренировалась у Александра Волкова и его жены, а затем перешла к Анне Царевой. Но при этом для Трусовой примерами были Алина Загитова и Евгения Медведева, поэтому она добилась сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе.

В 2017 году на первенстве РФ фигуристке не хватило 6 баллов до победы. Тогда она стала второй после Загитовой. А на следующем турнире — этапе юниорского Гран-при в австралийском Брисбене — Трусова поразила судей четверным прыжком. Затем завоевала золото в Минске и Токио.

Уже в 2018 году на тренировке она сделала комбинацию из прыжков четверной лутц — тройной риттбергер, ее ранее не исполняли ни мужчины, ни женщины. Вскоре в Каунасе Трусова стала рекордсменкой в короткой, произвольной программах и по общей сумме баллов— 221,44. А осенью 2019 года она победила в Japan Open, впервые в женском фигурном катании исполнив в одной программе сразу четыре четверных прыжка.

В 2020 году, Трусова не сошлась мнением со своим тренерским штабом и перешла к Евгению Плющенко. Она пояснила, что решилась на переход не из личной неприязни, а чтобы попробовать отшлифовать свои программы под руководством человека, который сам катался с четверными прыжками. А в 2021 году она снова вернулась к Тутберидзе и уже под ее руководством готовилась к Олимпиаде 2022 года.

На Играх в Пекине в произвольной программе фигуристка впервые в истории исполнила пять четверных прыжков. Она поставила рекорд, но по сумме баллов в общем зачете ее обошла Анна Щербакова. Тогда Трусова не смогла держать эмоции и журналисты засняли ее истерику. Потом спортсменка объяснила, что хотела уйти из зоны общения со СМИ и побыть в одиночестве, но ее не выпустили, поэтому этот срыв видели все.

В прошлом году она объявила, что встречается с фигуристом Макаром Игнатовым, вскоре пара поженилась. А в 2025 году поклонники узнали, что супруги ждут ребенка.