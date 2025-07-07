Спят на полу с чемоданами: обстановку в аэропорту Шереметьево сняли на видео

Пассажиры спят на полу с чемоданами, ожидая вылета в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Московского региона Шереметьево пассажиры вынужденно спят на полу с чемоданами в ожидании вылета ряда задержанных рейсов. Видео из аэрогавани публикует Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

На кадрах видно, что огромное количество людей сидит в ожидании рейсов в помещении аэропорта. Некоторые люди спят на полу. Дети отдыхают на сидушках.

В Росавиации заявили, что 6 июля аэропорт обслужил 140,5 тыс. пассажиров. В понедельник обстановка спокойная, однако были зафиксированы небольшие скопления людей. Задержали около 40 рейсов.

Ранее на неудобства пожаловались пассажиры, застрявшие в петербургском Пулкове. Им тоже пришлось расположиться на полу, а вместо горячего питания они получили «какие-то подачки».

С 5 по 7 июля в российских аэропортах отменили и задержали сотни рейсов. Причина — в ограничениях, которые вводились в связи с опасностью атаки украинских БПЛА. Ущерб авиакомпаний из-за сбоев в расписании оценили в 20 млрд рублей.