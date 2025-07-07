Стало известно, сколько рейсов отменили авиакомпании на фоне атак БПЛА 5–7 июля

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Авиакомпании в России отменили 485 рейсов с 5 по 7 июля

Авиакомпании в России с 5 июля по 6 часов утра 7 июля отменили 485 рейсов. На запасные аэродромы отправили 88 самолетов, на вылет и прилет задержали 1,9 тыс. бортов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Из-за временных ограничений на полеты пассажиры вынужденно сдали 43 тыс. билетов. В отелях расположили 94 тыс. человек.

На питание выдали 155 тыс. ваучеров, а на напитки — 199 тыс.

6 июля аэропорт Московского региона Шереметьево обслужил 140,5 тыс. пассажиров. 7 июля обстановка спокойная, однако были зафиксированы небольшие скопления людей. Задержаны на более чем 2 часа оказались 40 самолетов.

Обстановка в петербургском аэропорту Пулково также спокойная. 6 июля воздушная гавань обслужила 36,9 тыс. человек. На данный момент задержаны на вылет 104 рейса. В понедельник были отменены на прилет и вылет 8 рейсов, за день планируют обслужить 658 самолетов.

Коллапс в аэропортах в РФ случился 5 и 6 июля на фоне атак украинских беспилотников. Из-за введенных ограничений были задержаны и отменены сотни рейсов. Предварительно, из-за случившегося авикомпании РФ понесли ущерб в размере 20 млрд рублей.