«Какие-то подачки»: застрявшие в Пулкове пассажиры возмущены условиями

Пассажиры, которые с ночи не могут улететь из петербургского аэропорта Пулково в Челябинск, возмущены условиями, которые им обеспечили в аэрогавани, сообщает 74.ru .

Мужчина по имени Игнат рассказал, что из-за атаки беспилотников в аэропорту Северной столицы застряла 16-летняя дочь его подруги. Рейс 5N 527 должен был вылететь в 2:30, но его перенесли на 11:20.

«Разрешили поесть на 600 рублей в сети партнеров. Она зашла в „Крошку Картошку“, у них закончилась еда. Пошла в другое кафе из списка, там такие цены, что на 600 рублей можно только кофе взять. Это издевательство!» — заявил Игнат.

Он напомнил, что авиакомпании должны предоставлять горячий обед. По факту пассажиры получили «какие-то подачки», еще и гостиницу не дают — якобы мест нет.

Пассажирка Ольга прислала видео из аэропорта, на котором люди спят прямо на полу. Она отметила, что задержка рейсов в Челябинск уже составляет около 8 часов, а 4 самолета и вовсе отменили.

«Авиакомпании, кстати, на связи с пассажирами, оповещение через все возможные мессенджеры, организовано питание и размещение в гостиницы. Вот только за питанием очереди километровые, а в гостиницах мест нет», — сказала женщина.

Одна челябинская семья и вовсе не может улететь с 5 июля. Татьяна пожаловалась, что ребенку пришлось спать на полу в ожидании рейса, который так и не улетел. В самом Пулкове столпотворение: все толкаются, сидячих мест не хватает.

Ранее стало известно, что в аэрогавани Северной столицы остаются свыше 7 тыс. пассажиров, рейсы которых были либо задержаны, либо отменены.

Коллапс в российских аэропортах произошел 5 и 6 июля на фоне атак украинских дронов. Тогда были задержаны и отменены сотни рейсов. По предварительным подсчетам, из-за случившегося авиакомпании понесли ущерб в размере 20 млрд рублей.