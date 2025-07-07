Коллапс продолжается: около 7 тысяч пассажиров застряли в петербургском Пулкове

Тысячи пассажиров не могут вылететь из петербургского аэропорта Пулково

В аэропорту Пулково в понедельник продолжается коллапс: свыше 7 тыс. пассажиров не могут покинуть Северную столицу, сообщает SHOT .

Аэрогавань под завязку забита людьми, в ожидании вылета некоторые из них спят прямо на полу. Ранее в здание Пулкова решили пускать только тех, у кого есть билеты на рейсы, — провожающим вход воспрещен.

Людей обеспечили водой и питанием. Сейчас пассажиров уже начали приглашать к гейтам на посадку.

В аэропорту отменено 30 рейсов, а задержано более 100, ряд из них отложили на 6 часов. Около 80 бортов отправились на запасные аэродромы.

Сложившаяся ситуация связана с угрозой ударов украинских беспилотников. Минувшей ночью в Ленобласти под Лугой были уничтожены 3 БПЛА.

В аэропортах Московского региона тоже есть задержки или отмены рейсов. Ситуация аналогичная — угроза атаки дронов. Сейчас аэрогавани постепенно вводят в штатную работу.

Коллапс в российских аэропортах произошел 5 и 6 июля. Тогда были задержаны и отменены сотни рейсов. По предварительным подсчетам, из-за случившегося авиакомпании понесли ущерб в размере 20 млрд рублей.