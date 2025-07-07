Россиян предупредили о сокращении и отмене премий

Инвестор Ахмадуллина: компании в РФ сократят премии во второй половине 2025 года

Российские компании начнут сокращать или отменять премии для работников во втором полугодии 2025 года, заявила кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина. Эксперт не исключила, что многие организации начнут руководствоваться более жесткими KPI (оценкам ключевых показателей эффективности) для выплаты бонусов, либо же выдавать вознаграждения не реальными деньгами, а, например, своими акциями, сообщает Газета.ru .

Ахмадуллина пояснила, что бизнес оказался в сложной ситуации из-за растущего дефицита бюджета, геополитических факторов и действий Центробанка по сдерживанию инфляции.

«Тенденция контроля расходов со стороны компаний продолжится, увы, это коснется и мотивационных пакетов сотрудников», — считает кандидат экономических наук.

Каждая компания самостоятельно решит, станет ли она сокращать или отменять премии для сотрудников. Организации будут исходить из ситуации не только внутри компании, но и в целом в отрасли, считает Ахмадуллина.