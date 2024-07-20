Mash: у Марии Ароновой обнаружили образования в мозговых оболочках

Актрису Марию Аронову положили в столичную Боткинскую больницу. У нее случилось обострение остеохондроза позвоночника, сообщает Mash .

Врачи обследовали артистку и неожиданно обнаружили у нее еще и менингиомы — доброкачественные образования в мозговых оболочках.

Их хирургическое удаление не потребуется, так как никакой угрозы для здоровья Ароновой они не представляют.

Ноющими болями в пояснице актриса страдает уже 5 лет. В 2017 году в СМИ появлялась информация об онкозаболевании Ароновой, но она никак это не прокомментировала.