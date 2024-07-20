Mash: у Марии Ароновой обнаружили образования в мозговых оболочках
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Актрису Марию Аронову положили в столичную Боткинскую больницу. У нее случилось обострение остеохондроза позвоночника, сообщает Mash.
Врачи обследовали артистку и неожиданно обнаружили у нее еще и менингиомы — доброкачественные образования в мозговых оболочках.
Их хирургическое удаление не потребуется, так как никакой угрозы для здоровья Ароновой они не представляют.
Ноющими болями в пояснице актриса страдает уже 5 лет. В 2017 году в СМИ появлялась информация об онкозаболевании Ароновой, но она никак это не прокомментировала.