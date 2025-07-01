Медали «За особые успехи в учении» получили юные ступинцы

Золотой фонд Ступино — выпускники школ, показавшие наивысшие результаты в учебе, отметили первый триумф. Во Дворце культуры в их честь прошел традиционный бал медалистов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Годы прилежной учебы и усердная подготовка к экзаменам — все это позади, вчерашние школьники получают золотые и серебряные медали. Ребят поздравили глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев.

«Мы традиционно отмечаем лучших выпускников школ. Дорогие выпускники, вы — „золотой фонд“ округа, наша гордость и наше будущее! Надеюсь, дальнейшую жизнь вы свяжете с малой родиной — Ступино. Пусть все задуманное вами обязательно сбудется! Уверенно идите к своей мечте! У вас всё получится!» — отметил Сергей Мужальских.

В этом году школу окончили 455 выпускников 11-х классов. 114 из них получили медаль «За особые успехи в учении».

В муниципалитете 11 стобалльников. Егор Гореславец, выпускник Михневской школы, мультистобалльник, набрал максимальные 100 баллов по русскому языку и химии.

Ступино также гордится призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников.

Каждый из медалистов приложил немало усилий для того, чтобы достичь высоких результатов. Виновники торжества получили заслуженные награды, цветы и подарки.

Праздник продолжил вокальный коллектив Дома детского творчества «Созвездие». Юные артисты подарили присутствующим заряд хорошего настроения перед летними каникулами и шагом в новую студенческую жизнь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.