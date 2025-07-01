В Подмосковье правоохранители пресекли хищение денег у 87-летней пенсионерки

В конце июня пенсионерка обратилась в банк с просьбой снять со своего счета 950 тысяч рублей. Сотрудникам финансовой организации это показалось подозрительным, однако женщина заверила их, что действует самостоятельно, без чьих либо указаний и не под давлением. Но бдительные банковские служащие все же решили вызвать полицейских.

Прибывшему на вызов наряду бабушка сказала, что она не имеет права разглашать сведения о причинах снятия денег с вклада, поскольку ее действия якобы контролируют работники военной прокуратуры.

Разувериться в этом пенсионерка смогла после беседы с первым заместителем Домодедовского городского прокурора Вадимом Хлюстовым. Он рассказал ей о подобных случаях мошенничества в отношении пожилых граждан, и позвонил мнимому работнику военной прокуратуры.

Только после этого бабушка осознала, что едва не стала жертвой аферистов. Она передала правоохранителям поддельные документы о допуске к государственной тайне, фальшивые договоры и акты, переданные курьером, а снятые деньги отдала своей дочери.

«Для предотвращения подобных случаев советы всем пожилым людям — не поддаваться на давление „сотрудников силовых структур“, всегда проверять информацию через официальные каналы. Родственникам — интересоваться финансовыми операциями старших членов семьи, объяснять распространенные схемы обмана. Банкам необходимо продолжать обучать сотрудников выявлять подозрительные операции, особенно с участием пенсионеров. Этот случай ещё раз показывает, как важны внимание и оперативность в борьбе с мошенничеством», — сказал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки по данному факту, а также принятия по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

«Мошенники все чаще пытаются воздействовать на пожилых людей, используя страх, доверие к государственным структурам и замаскированные угрозы. Поэтому особенно важно регулярно говорить с родственниками старшего поколения — объяснять, как действуют злоумышленники, и убеждать их не принимать решений в спешке или под давлением. Чем больше внимания и поддержки получают пожилые люди со стороны семьи и окружения, тем меньше у мошенников шансов реализовать свои схемы», — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.