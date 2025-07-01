Готовы коммунальные счета за июнь

Счета за июнь сформированы в личном кабинете МосОблЕИРЦ и доставлены большинству жителей Подмосковья в почтовые ящики или на электронную почту, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ

Безналичным способом оплатить счета за ЖКУ и электроэнергию можно в офисах МосОблЕИРЦ на приеме у менеджера, для чего понадобится лишь банковская карта или скачанное мобильное приложение банка.

Дистанционно оплатить коммунальные услуги можно:

• в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

• по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчётного центра,

• электронный счет — из электронной почты.

В случае оплаты через СБП в этих каналах банковская комиссия отсутствует.

Еще один способ оплаты — по QR-коду на бумажной квитанции. Его нужно отсканировать камерой телефона из банковского приложения.

Оплатить коммунальные услуги наличными и безналичными способами можно в отделениях и терминалах банков, в отделениях Почты России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.