Депутат Аксаков спрогнозировал, насколько может опуститься ключевая ставка ЦБ

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка ЦБ РФ может опуститься до 13–15% годовых уже в конце года, сообщает РИА Новости .

«В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17–18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13–15% годовых», — предположил Аксаков.

По его словам, сейчас бюджету России благоприятствует ситуация на сырьевых ранках, которая толкает вверх цены на нефть. Депутат считает, что в таких условиях ключевая ставка буде плавно снижаться.

Аксаков не исключил, что снижение может начаться уже в этом месяце. Также Банк России может взять паузу. Все зависит от снижения инфляции.

Ранее эксперт по городской и загородной недвижимости Владимир Шмелев предупредил о рисках роста цен на недвижимость из-за снижения ставки, которая приведет к повышению спроса.