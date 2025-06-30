Эксперт предупредил о рисках роста цен на недвижимость из-за снижения ставки

Если прогнозы о снижении ключевой ставки сбудутся, уже осенью рынок недвижимости может оживиться. О том, почему промедление может обойтись дороже, рассказал эксперт по городской и загородной недвижимости Владимир Шмелев, сообщает АБН24 .

По мнению президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, ключевая ставка может опуститься до 18% к сентябрю, а к концу года — до 13–15%. Нынешний уровень ставки — это временная антикризисная мера, призванная сдерживать инфляцию. Однако в условиях ослабления инфляционного давления и дорогих кредитов для бизнеса Центробанк может смягчить денежно-кредитную политику в ближайшие месяцы.

«Если прогноз реализуется, ипотека может стать заметно доступнее. Даже снижение на 1–2 процентных пункта ощутимо влияет на ежемесячные платежи заемщиков, что способно активизировать спрос на жилье. Особенно это касается новостроек и ликвидных объектов, где покупатели чаще всего ориентируются на ипотечное кредитование», — отметил Шмелев.

Увеличение спроса, как правило, ведет к росту цен. Таким образом, возможное снижение ставки способно вызвать всплеск активности на рынке недвижимости уже осенью.

«Рынок, как правило, реагирует на такие изменения заранее: те, кто входит в него до массового роста спроса, получают ценовое преимущество. Ожидание „лучшего момента“ часто приводит к тому, что стоимость квадратного метра оказывается выше, чем рассчитывали покупатели. Дополнительным фактором, влияющим на рынок, остается ограниченное предложение. Темпы запуска новых проектов снижаются, растет стоимость согласования участков, дорожают строительные материалы и рабочая сила. Все это сдерживает выход новых объектов на рынок, что при увеличении спроса может привести к ускоренному росту цен», — подчеркнул эксперт.

В качестве альтернативы всё чаще рассматривают так называемую «вторичную» новостройку — квартиры, купленные у застройщика и перепроданные после сдачи дома. Иногда такие варианты могут быть привлекательны по цене, но требуют внимательной юридической проверки. Откладывание покупки жилья может увеличить финансовые риски. Потенциальное снижение ключевой ставки способно запустить новый виток подорожания недвижимости.