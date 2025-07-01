RT получил приз за документальный фильм о детских приютах в Кении

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Награда от председателя XXVIII Международного занзибарского кинофестиваля досталась RT за фильм о Кении, который рассказывает о детских приютах. Над проектом работали местные священники Русской православной церкви, пишет RT .

Речь идет о фильме с названием «Кения: дом, где рождается надежда». Именно эта кинолента стала лучшей и удостоилась приза председателя старейшего в Восточной Африке кинофестиваля.

Документальный фильм посвящен работе детских приютов. Над ним работали африканские священники, которые максимально честно показали, как устроены такие учреждения. В ходе повествования свои истории рассказали в том числе дети.

Ранее в Эфиопии состоялись первые мастер-классы RT Academy. В течение 4 дней специалисты из Минобороны Эфиопии погружались в тонкости военной журналистики.