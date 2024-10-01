Психотерапевт рассказала, как справляться со стрессом и тревогой осенью

Врач Крашкина: важно внедрять в жизнь методы расслабления и управления тревогой

Осенний период может приносить не только хандру, но и повышенный уровень стресса из-за сокращения светового дня и перемены погоды, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Чтобы поддерживать психологическое здоровье, важно внедрять в свою жизнь методы расслабления и управления тревогой. Практики осознанности, такие как медитация, йога и дыхательные упражнения, помогают снять напряжение и улучшить эмоциональное состояние», — рассказала Крашкина.

Она подчеркнула, что эффективным инструментом для осмысления своих эмоций и преодоления тревожности может стать ведение дневника. Прогулки на свежем воздухе даже в ненастную погоду способствуют улучшению самочувствия и обеспечивают необходимую физическую активность.

По словам психотерапевта, также помогут справляться с эмоциональными перегрузками общение с близкими, занятия любимыми хобби и создание комфортной атмосферы дома.

«Важно уделять время себе и не забывать заботиться о своем теле: регулярный сон, здоровое питание и физическая активность поддержат как физическое, так и психологическое здоровье», — заключила Крашкина.

Ранее врач-психотерапевт рассказала, что вязание представляет собой замечательное хобби, способствующее снижению стресса и укреплению здоровья суставов.