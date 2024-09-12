Врач Крашкина: вязание помогает справиться со стрессом и болезнью суставов

Вязание является отличным занятием, которое помогает справляться со стрессом, а также оно полезно для профилактики болезни суставов, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Безусловно, вязание — это замечательное занятие, которое помогает справляться со стрессом и погружаться в мир узоров и красок. Движения пальцами при вязании могут быть полезны для профилактики болезней суставов, особенно кистей, но назвать вязание секретом долголетия и ясного ума сложно», — сказала Крашкина.

По ее словам, трудно утверждать, будто вязание помогает справиться с бессонницей. Нельзя путать причину и следствие: человек засыпает, потому что хочет спать, а не потому, что выполняет методичные и систематические движения пальцами.

«Вязание часто становится автоматическим процессом при достаточном уровне навыка, поэтому говорить о его влиянии на работу интеллекта тоже затруднительно. Тем не менее, оно, безусловно, приносит радость и позитив, что, в свою очередь, можно связать с приятным времяпрепровождением и возможным долгожительством, хотя это утверждение остается спорным», — отметила врач.

Крашкина резюмировала, что большинство людей вяжут на автомате, поэтому говорить о том, что вязание улучшает память, также не совсем корректно.

12 сентября отмечается интересный праздник — Международный день вязания крючком (International Crochet Day). Этот творческий праздник отмечается с 2007 года. Техника вязания крючком считается более простой, нежели вязание на спицах, чем обеспечивает себе на сегодняшний день наибольшую популярность.