Психотерапевт перечислила первые признаки депрессии и шизофрении

Всемирный день психологического здоровья в России и мире отмечается 10 октября. Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в разговоре с РИАМО рассказала, как на ранних стадиях распознать депрессию и шизофрению и когда обращаться за помощью к специалистам.

Психическое здоровье — важная часть общего благополучия любого человека, и его нарушение может сильно повлиять на качество жизни. В России, как и в других странах, некоторые психические заболевания встречаются чаще других. Чем раньше будут распознаны их симптомы, тем успешнее может быть лечение. Крашкина перечислила пять самых распространенных болезней в России и рассказала, когда лучше всего обратиться за помощью.

Депрессия

По данным Всемирной организации здоровья, одним из самых распространенных заболеваний в России является депрессия. Около 6% населения страны страдают от ее различных форм.

«Основные ранние симптомы включают постоянное чувство подавленности, утрату интереса к тому, что раньше приносило радость, быструю утомляемость и нарушение сна: бессонница или, наоборот, постоянная сонливость. Люди с депрессией часто чувствуют себя беспомощными, у них снижается самооценка, возникают проблемы с концентрацией внимания», — пояснила врач-психотерапевт.

По словам Крашкиной, чем раньше человек обратится за помощью, тем выше шансы на успешное восстановление. Не следует игнорировать первые признаки, квалифицированная помощь поможет вернуть интерес к жизни и улучшит ее качество.

Тревожное расстройство

Второй по популярности болезнью в России является тревожное расстройство. Ранние симптомы тревожных расстройств включают постоянное беспокойство, чувство напряжения, раздражительность и трудности с концентрацией. При этом физические симптомы могут проявляться в виде учащенного сердцебиения, потливости, тремора и даже головокружения. При панических атаках, которые являются одной из форм тревожного расстройства, возникают приступы внезапного страха, сопровождаемые ощущением удушья и дрожью в теле. Тревожные расстройства могут значительно снижать качество жизни, и важно вовремя обратиться к специалисту для диагностики и терапии.

ПТСР

Третью строчку в рейтинге популярных болезней занимает посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Оно часто развивается у людей, переживших сильный стресс, травму или опасные для жизни ситуации. Это расстройство встречается у многих ветеранов, пострадавших от катастроф или насилия. Ранние признаки включают повторяющиеся навязчивые воспоминания о травме, ночные кошмары, повышенную тревожность и раздражительность. Люди с ПТСР могут избегать любых ситуаций или разговоров, напоминающих им о происшествии, и часто чувствуют себя отстраненными от окружающих.

Шизофрения

На четвертом месте по популярности оказалось серьезное заболевание — шизофрения. В России от этой болезни страдает примерно 1% населения.

«Шизофрения характеризуется нарушениями мышления, восприятия и поведения. Ранние признаки могут включать внезапные изменения в поведении, изоляцию от общества, странные или необычные убеждения, слуховые или зрительные галлюцинации. Важно отметить, что шизофрения не развивается мгновенно — ее симптомы могут нарастать постепенно. Ранняя диагностика и лечение способны значительно улучшить прогноз», — пояснила врач-психотерапевт.

Биполярное расстройство

Замыкает пятерку распространенных заболеваний биполярное расстройство личности. Оно характеризуется резкой сменой настроения. В один момент человеку может быть очень хорошо и он может испытывать эйфорию, а уже через короткий промежуток времени — ощущать глубокое депрессивное состояние.

Ранние симптомы маний включают необычно высокую активность, снижение потребности во сне, импульсивные решения и чрезмерную уверенность в своих силах. В депрессивной фазе, напротив, наблюдаются апатия, чувство бесполезности и потеря интереса к жизни. Биполярное расстройство требует комплексного лечения, включая медикаментозную терапию и психотерапию.

Распознавание ранних симптомов психических заболеваний важно для своевременного обращения за помощью. Если появились тревожные признаки, лучше обратиться к специалисту — психиатру или психотерапевту. Психические расстройства поддаются лечению, но без поддержки и профессиональной помощи они могут усугубляться. Чем раньше начинается лечение, тем лучше прогноз для пациента.