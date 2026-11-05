В Пермском крае расходы на биологически активные добавки с магнием за девять месяцев 2026 года достигли 468,5 млн рублей — против чуть более 182 млн годом ранее, сообщает V-kurse.ru .

По данным DSM Group, жители региона за январь — сентябрь приобрели свыше 651 тысячи упаковок добавок с магнием. За тот же период 2025 года они купили 264 тысячи упаковок.

Продажи таких добавок растут по всей России: с января по август они увеличились на 42%. В Прикамье также выросли продажи лекарственных препаратов с магнием: за год в денежном выражении — на четверть, в количестве упаковок — на 10%.

Магний участвует в регуляции возбуждения нервной системы и помогает снижать тревожность и стресс. Специалисты связывают рост спроса прежде всего с повышением тревожности среди молодежи — поколения зумеров. Среди других причин они называют широкий спектр действия и доступную цену препаратов с магнием.

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