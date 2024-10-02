Психотерапевт перечислила нестандартные симптомы хронической усталости

Усталость — это больше, чем просто желание отдохнуть. Когда она становится хронической, организм начинает посылать нестандартные сигналы, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Например, частые зевки могут говорить о том, что мозгу не хватает кислорода из-за неправильного дыхания или нарушений сна. Утренняя скованность мышц может свидетельствовать о проблемах с суставами или воспалительных процессах», — рассказала доктор.

По ее словам, даже изменения в настроении, такие как раздражительность или апатия, могут быть косвенными признаками хронической усталости. Если такие симптомы сохраняются на протяжении длительного времени, это повод обратиться к врачу для более глубокого обследования.

Ранее Крашкина отметила, что для борьбы с синдромом хронической усталости важно признать его наличие. Она подчеркнула, что также процесс борьбы включает в себя общение с психотерапевтом для преодоления депрессии и нахождения баланса между рабочими и личными делами.