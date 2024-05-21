Психотерапевт Крашкина рассказала, как побороть синдром хронической усталости

«Для борьбы с СХУ важно признать его наличие и следовать программе лечения, включающей отдых, правильное питание, физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, витамины, сон», — сказала Крашкина.



Она подчеркнула, что также процесс борьбы с синдромом включает в себя общение с психотерапевтом для преодоления депрессии и нахождения баланса между рабочими и личными делами.



«Необходимо научиться говорить «нет» и распределять свои обязанности разумно, чтобы избежать излишнего стресса и усталости. Врач может назначить лекарственную терапию: снотворные или успокоительные препараты, стимуляторы „гормона радости“, психотропные препараты, витамины, иммуномодуляторы и противовоспалительные препараты», — отметила психотерапевт.



Крашкина добавила, что еще важную роль играет правильное питание и полноценный отдых, а также рационально выстроенный режим дня.