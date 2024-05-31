Слуховые галлюцинации могут возникать у психически здоровых людей при нарушениях сна или сильном стрессе, сообщила РИАМО врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Лолита Павленко.

«Галлюцинации — это не всегда симптом психического расстройства. Слуховые галлюцинации могут возникать и при определенных жизненных ситуациях у психически здоровых людей. Например, когда они регулярно сильно переутомляются или не выспались. Также возникновение „голосов в голове“ возможно в период острого стресса, например, после смерти близкого человека», — сказала Павленко.

Врач добавила, что у здоровых людей также могут отмечаться слуховые галлюцинации перед сном или в периоды пробуждения; их содержание как правило связано с событиями прошедшего дня или волнующими происшествиями.

«„Сонные“ галлюцинации неустойчивы и легко рассеиваются, когда человек пытается распознать их источник. В целом „здоровые“ галлюцинации отличает то, что человек прекрасно осознает их природу, то есть критически относится к ним», — отметила Павленко.

По словам психиатра, патологический обман слухового восприятия характерен для таких психических заболеваний, как шизофрения, пограничное расстройство личности, депрессия, биполярное расстройство и других.

«Заподозрить ментальное расстройство можно в тех случаях, когда „голоса в голове“ доставляют человеку стойкий дискомфорт, нарушают привычный уклад жизни, управляют поведением. В таком случае стоит немедленно обратиться за консультацией к врачу-психиатру», — заключила Павленко.