Провоцирует авитаминоз: почему следует отказаться от алкоголя

Главный внештатный специалист Минздрава Московской области, психиатр-нарколог Виталий Холдин заявил, что алкогольные напитки вымывают из организма полезные вещества и могут привести к авитаминозу, сообщает NEWS.ru .

«Человек, который выпивает, попадает в замкнутый круг. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к дефициту нужных для организма веществ, а их недостаток может усиливать тягу к алкоголю», — отметил доктор.

По его словам, быстрее всего вымываются витамины группы B, они отвечают за большое количество важных функций организма, влияют на работу эндокринной системы, состояние ногтей, кожи и сосудов. Дефицит этих веществ даже может привести к слабоумию.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров призвал молодых людей никогда не употреблять алкоголь. По его словам, он сам не пил спиртное почти 20 лет.