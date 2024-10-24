Дуров призвал молодых людей никогда не употреблять спиртное
Основатель Telegram Павел Дуров призвал молодых людей никогда не употреблять алкоголь, об этом он написал на своем канале.
Он отметил, что сам не пил спиртное почти 20 лет. По его словам, перед ним были примеры того, как многие успешные люди губили свое здоровье. Дуров добавил, что алкоголь затуманивает ясность ума и интуицию.
«Если бы мне пришлось дать один совет людям в возрасте от 20 лет, которые хотят создать что-то грандиозное, он звучал бы так: „Никогда не употребляйте алкоголь“, — написал он.
Ранее сообщалось, что Павел Дуров вел передачу «Кто хочет стать миллионером» после уроков. Он учился в Академической гимназии при СПбГУ.