Дуров призвал молодых людей никогда не употреблять спиртное

Основатель Telegram Павел Дуров призвал молодых людей никогда не употреблять алкоголь, об этом он написал на своем канале .

Он отметил, что сам не пил спиртное почти 20 лет. По его словам, перед ним были примеры того, как многие успешные люди губили свое здоровье. Дуров добавил, что алкоголь затуманивает ясность ума и интуицию.

«Если бы мне пришлось дать один совет людям в возрасте от 20 лет, которые хотят создать что-то грандиозное, он звучал бы так: „Никогда не употребляйте алкоголь“, — написал он.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров вел передачу «Кто хочет стать миллионером» после уроков. Он учился в Академической гимназии при СПбГУ.