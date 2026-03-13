Пришлось удалять лимфоузел: сочинке с раком 3 месяца не выдавали лекарство

Жительнице Сочи с раком отказали в лекарстве, ей пришлось удалять лимфоузел

Жительнице Сочи с раком яичников три месяца отказывали в лекарстве, которое помогает остановить распространение метастаз. Она возобновила лечение только после обращения в прокуратуру, сообщает Kub Mash .

44-летняя Любовь шесть лет борется с онкологией. Она прошла множество курсов химиотерапии. В итоге московские врачи назначили ей лекарство, которое помогает остановить распространение метастаз.

Препарат должны были выдавать в поликлинике № 1 или льготной аптеке. В последний раз Любовь получила его в ноябре, а затем — тишина. Ей заявили, что лекарство закончилось на складе.

Приобрести его сама женщина не могла — препарат стоит 100 тыс. рублей. В Минздраве и на горячей линии ей посоветовали ждать, когда лекарство появится на складе.

Через полтора месяца у жительницы Сочи увеличились лимфоузлы. Один пришлось удалить. После этого Любовь пожаловалась в прокуратуру. Чудесным образом лекарство сразу же нашлось. Пациентка получила его 3 марта.

