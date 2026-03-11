«Решили посмотреть, сломаюсь ли я»: врачи отказали москвичке в важном препарате

Врачебная комиссия в поликлинике отказала жительнице Москвы с остеопорозом в жизненно важном препарате. Медики решили посмотреть, что будет с пациенткой через год. Свою историю в соцсетях рассказала пользовательница Ольга с ником ledininaolga.

У девушки крайне низкая плотность костей. Она пережила семь операций на позвоночнике. Врачи федеральной клиники ЦИТО, которые оперировали блогершу, настаивали на срочном начале терапии определенным препаратом, потому что другие лекарства не помогли.

Девушка обратилась в свою поликлинику, чтобы там для нее закупили препарат. В учреждении прошла врачебная комиссия по данному вопросу. Ее итоги москвичке не озвучили, пациентке пришлось записываться к терапевту. Уже на приеме она выяснила, что комиссия отказала ей в лекарстве. Медики решили подождать год, прежде чем выписывать препарат.

«Комиссия решила „посмотреть, что со мной будет через год“. Посмотреть в динамике, что произойдет с моими костями. А потом уже подумать о закупке препарата… То есть фактически подождать и посмотреть, сломаюсь я снова или нет», — рассказала пользовательница.

Девушка написала заявление на имя заведующей поликлиникой, чтобы та выдала письменное заключение врачебной комиссии с обоснованием отказа. Также она направила обращение в Минздрав.

Между тем москвичка сама приобрела один шприц лекарства, чтобы начать лечение параллельно с разбирательством. Стоимость 1 шприца на 28 дней составила 20 тыс. 656 рублей. Колоть препарат девушке нужно несколько месяцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.