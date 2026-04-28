Жуткое ДТП: Renault въехал в остановку и ранил несколько человек в Перми

В Перми мужчина протаранил остановку и ранил троих человек

Водитель Renault Duster протаранил остановку общественного транспорта на улице Солдатова в Перми. Травмы получили четыре человека, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 28 апреля в 06:55 по местному времени или 04:55 по московскому. ДТП случилось рядом с домом 29/2 по улице Солдатова.

За рулем Renault Duster находился мужчина 1990 года рождения. Причина наезда на остановку пока неизвестна.

Травмы получили три пешехода. Также пострадал сам водитель.

Пострадавших госпитализировали. Они пребывают в удовлетворительном состоянии.

