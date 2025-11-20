Принимайте с осторожностью: избыток витамина С грозит проблемами

Врач Сережина: избыток витамина С может серьезно навредить организму
Здравоохранение

По данным аналитиков аптечного рынка, за первые пять месяцев 2025 года россияне купили около 1,6 млн упаковок традиционных витаминов на сумму более 239 млн рублей. Около 60% продаж приходится на препараты с аскорбиновой кислотой. Витамин С нужен, особенно в сезон простуд, но излишек легко превращает пользу в проблему. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт, микробиолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Витамин С помогает организму вырабатывать естественный интерферон — белок, который защищает клетки от вирусов и регулирует работу иммунной системы. Кроме того, он участвует в синтезе коллагена, укрепляет сосуды, ускоряет заживление тканей и улучшает усвоение железа. Витамин С не накапливается, его запас нужно пополнять ежедневно — организм быстро его расходует. Поэтому в сезон простуд с целью неспецифической защиты от вирусных инфекций стоит чаще включать в рацион продукты, богатые этим витамином: клюкву, бруснику, облепиху, шиповник. Из них можно готовить морсы, чаи или добавлять ягоды в каши и творог. Много витамина С и в овощах — в зеленом луке, квашеной и свежей капусте, в которой при нарезке концентрация витамина увеличивается», — сказала Сережина.

Витамин С лучше всего усваивается из природных источников. Избыток витамина из натуральных продуктов не навредит: в растениях он связан с органическими молекулами — биофлавоноидами — и усваивается естественно, помогая клеткам работать полноценно.

«А вот аптечные формы требуют осторожности. Они позволяют точно рассчитать дозу, но при превышении 500–1000 мг витамин усваивается неполностью. Большие дозы витамина в химически синтезированной форме начинает массивно выводиться и дает нагрузку на почки. При избытке витамина С возможны побочные реакции — камнеобразование в мочевых путях, тошнота, учащенное сердцебиение, аллергические проявления. Чтобы снизить риски, витамин соединяют с кальцием или магнием, выпускают липосомальные формы, которые легче проникают в клетку. Но даже такие препараты не исключают перегрузку организма. Высокие дозы витамина С не усиливают защиту — организм просто не способен использовать больше, чем ему нужно. Все лишнее превращается в нагрузку, а не в пользу», — объяснила врач.

Препараты с повышенным содержанием витамина С не показали эффективности в профилактике простуд. Они могут временно облегчить симптомы и снизить проявления интоксикации, но не влияют на развитие заболевания. Лучше, если витамин поступает с пищей — так он естественно включается в обмен веществ и не перегружает организм.

Большие дозы витамина С противопоказаны при сахарном диабете, гипероксалурии, нефролитиазе, гемохроматозе, талассемии. Для выявления этих заболеваний необходимо пройти лабораторные исследования крови и мочи: клинические анализы, гликированный гемоглобин, ферритин, мочевая кислота.

«Витамин С остается одним из самых изученных и востребованных витаминов. Он действительно помогает иммунной системе работать устойчиво, участвует во множестве обменных процессов и поддерживает антиоксидантную защиту организма. Главное — не воспринимать его как универсальное средство от всех простуд. Здоровый рацион, движение, полноценный сон и достаточное потребление воды поддерживают иммунитет не меньше, чем любые добавки», — предостерегла врач.

