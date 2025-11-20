Принимайте с осторожностью: избыток витамина С грозит проблемами

По данным аналитиков аптечного рынка, за первые пять месяцев 2025 года россияне купили около 1,6 млн упаковок традиционных витаминов на сумму более 239 млн рублей. Около 60% продаж приходится на препараты с аскорбиновой кислотой. Витамин С нужен, особенно в сезон простуд, но излишек легко превращает пользу в проблему. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт, микробиолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Витамин С помогает организму вырабатывать естественный интерферон — белок, который защищает клетки от вирусов и регулирует работу иммунной системы. Кроме того, он участвует в синтезе коллагена, укрепляет сосуды, ускоряет заживление тканей и улучшает усвоение железа. Витамин С не накапливается, его запас нужно пополнять ежедневно — организм быстро его расходует. Поэтому в сезон простуд с целью неспецифической защиты от вирусных инфекций стоит чаще включать в рацион продукты, богатые этим витамином: клюкву, бруснику, облепиху, шиповник. Из них можно готовить морсы, чаи или добавлять ягоды в каши и творог. Много витамина С и в овощах — в зеленом луке, квашеной и свежей капусте, в которой при нарезке концентрация витамина увеличивается», — сказала Сережина.

Витамин С лучше всего усваивается из природных источников. Избыток витамина из натуральных продуктов не навредит: в растениях он связан с органическими молекулами — биофлавоноидами — и усваивается естественно, помогая клеткам работать полноценно.

«А вот аптечные формы требуют осторожности. Они позволяют точно рассчитать дозу, но при превышении 500–1000 мг витамин усваивается неполностью. Большие дозы витамина в химически синтезированной форме начинает массивно выводиться и дает нагрузку на почки. При избытке витамина С возможны побочные реакции — камнеобразование в мочевых путях, тошнота, учащенное сердцебиение, аллергические проявления. Чтобы снизить риски, витамин соединяют с кальцием или магнием, выпускают липосомальные формы, которые легче проникают в клетку. Но даже такие препараты не исключают перегрузку организма. Высокие дозы витамина С не усиливают защиту — организм просто не способен использовать больше, чем ему нужно. Все лишнее превращается в нагрузку, а не в пользу», — объяснила врач.

Препараты с повышенным содержанием витамина С не показали эффективности в профилактике простуд. Они могут временно облегчить симптомы и снизить проявления интоксикации, но не влияют на развитие заболевания. Лучше, если витамин поступает с пищей — так он естественно включается в обмен веществ и не перегружает организм.

Большие дозы витамина С противопоказаны при сахарном диабете, гипероксалурии, нефролитиазе, гемохроматозе, талассемии. Для выявления этих заболеваний необходимо пройти лабораторные исследования крови и мочи: клинические анализы, гликированный гемоглобин, ферритин, мочевая кислота.

«Витамин С остается одним из самых изученных и востребованных витаминов. Он действительно помогает иммунной системе работать устойчиво, участвует во множестве обменных процессов и поддерживает антиоксидантную защиту организма. Главное — не воспринимать его как универсальное средство от всех простуд. Здоровый рацион, движение, полноценный сон и достаточное потребление воды поддерживают иммунитет не меньше, чем любые добавки», — предостерегла врач.

