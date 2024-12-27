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Препарат для лечения рака предстательной железы от ФМБА зарегистрировали в РФ

В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы «Ракурс (223Ra)». Его разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства, сообщает РИА Новости .

«ФМБА России получило регистрационное удостоверение на импортозамещенный радиофармпрепарат „Ракурс (223Ra)“, разработанный на основе отечественного сырья», — говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Разработанный препарат уничтожает метастазы в костях, таким образом, он продлевает жизнь больным. Также он убирает боль, что позволяет пациентам отказаться от обезболивающих лекарств.

Современный препарат разработали в Димитровграде на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии. Специалисты отмечают, что у лекарства большие перспективы.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после применения отечественной онковакцины опухоль рассасывается, а метастазы исчезают. В перспективе исследователи хотят изучить воздействие препарата на различные типы онкологии, включая рак легких, почек и поджелудочной железы.