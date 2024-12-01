Гинцбург: новая российская вакцина от рака убивает опухоли и метастазы

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после применения отечественной онковакцины опухоль рассасывается, а метастазы исчезают, сообщает РИА Новости .

«В доклинике мы видим, что опухоль — меланома — просто рассасывается, исчезает, причем не только сама опухоль, но исчезает даже метастазирование. Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на IV стадии», — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что в перспективе исследователи хотят изучить воздействие препарата на различные типы онкологии, включая рак легких, почек и поджелудочной железы. С этой целью планируется сотрудничество с онкологическими центрами.

Микробиолог добавил, что вакцина будет создаваться с учетом особенностей каждого пациента. В разработке будет задействован искусственный интеллект, который проанализирует характеристики опухоли и предоставит информацию для создания препарата. Специалисты смогут подготовить вакцину в течение недели, используя эти данные.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о новых свойствах российской вакцины от рака. По его словам, доклинические исследования проводились на животных.