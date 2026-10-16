Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинцы массово могут хлынуть в Европу в случае поражения Украины, сообщает РИА Новости .

Он предупредил ЕС о последствиях проигрыша Украины. По словам Зеленского, при таком сценарии 20 миллионов украинцев поедут в Европу, что грозит для нее новым миграционным кризисом.

«В Европу приедут 20 миллионов украинцев… Для меня это совершенно очевидно», — сказал Зеленский.

В 2025 году страны ЕС зарегистрировали почти 670 тысяч новых заявлений на предоставление убежища, а также предоставили более 683 тысяч новых статусов временной защиты гражданам Украины. Всего, по данным ООН, с конца февраля 2022 года Украину покинули около 6,8 миллиона жителей.

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