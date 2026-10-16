3,5 млн руб требуют с Akmal’ за отменные концерты в Казахстане после скандала

Скандал с желто-синим пакетом может дорого обойтись певцу Akmal’ (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов — ред.). С него просят взыскать 3,5 млн рублей за отмену выступлений в Казахстане, сообщает «112» .

В октябре 2025 года Akmal’ выступал в Петропавловске. Одна из фанаток передала ему подарок в желто-синем пакете (эти цвета есть на флаге Казахстана — ред.), а певец попросил сжечь упаковку, потому что ему «не понравились цвета».

После разразившегося скандала тур по Казахстану пришлось прервать. Официальной причиной назвали «технические проблемы». Были отменены выступления Akmal’ в Костанае, Усть-Каменогорске и Павлодаре.

Из-за этого организатор подал иск на певца. Он утверждает, что понес убытки из-за неисполнения обязательств со стороны артиста. Истец требует взыскать с Akmal’ 3,5 млн рублей за отмену выступлений.

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