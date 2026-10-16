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Крупный сбой парализовал движение поездов на МЦД-4 в час пик

Транспорт

Фото - © Медиасток.рф

На МЦД-4 вечером в пятницу произошел крупный сбой в движении поездов. Составы стоят без движения более получаса, сообщает MSK1.RU.

По словам одной из очевидцев, поезда по направлению в Апрелевку намертво встали. Движения нет уже 40 минут.

Сама девушка застряла на станции в Кусково. Она отмечает, что пассажиры вынуждены ждать в поездах.

«Уже 40 минут стоим без движения, ничего не говорят», — отметила пассажирка.

Причины сбоя на данный момент неизвестны.

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