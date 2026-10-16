Путин: Россия приступила к массированным ударам по объектам энергетики Украины

Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия приступила к массированным ударам по объектам энергетики Украины. Спецоперация продолжается.

Верховный главнокомандующий провел совещание с представителями Минобороны на вспомогательном пункте управления объединенной группировки. В рамках совещания Путин заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в зоне СВО.

Российский лидер отметил, что на сегодняшний день под контролем Украины остается около 10% территории ДНР и около 16,5% территории Запорожской области. ЛНР находится под полным контролем РФ. Освобождение ДНР остается одной из главных задач специальной военной операции.

Путин добавил, что России необходимо повышать эффективность систем противовоздушной обороны (ПВО).

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