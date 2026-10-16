Герасимов сообщил Путину о полном контроле над Добропольем в ДНР

Российский лидер посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск и провел совещание с командным составом. В ходе него Герасимов доложил президенту, что ВС РФ взяли под полный контроль город Доброполье в ДНР. Сейчас российские военные выявляют и ликвидируют отдельных солдат ВСУ, засевших в подвалах зданий.

Населенный пункт находится в северо-западной части Донбасса, в 90 км от Донецка. Также, согласно докладу, российские военные взяли поселок Алексеево-Дружковка в ДНР.

Путин заявил, что создание зоны безопасности на границе с Украиной «решается успешно», но при этом она не будет предметом переговоров. ВС РФ добиваются обеспечения абсолютной безопасности российского приграничья.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на встрече с военными Путин также отметил, что взятие под контроль ДНР — это одна из главных задач СВО.

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