Первую в России операцию по трансплантации спинного мозга провели в Москве

В столице провели первую в России операцию по трансплантации спинного мозга, которая длилась 12 часов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Эта операция — продолжение реализуемого в столице проекта по трансплантации верхних конечностей», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Уникальное хирургическое вмешательство выполнено в Институте скорой помощи имени Склифосовского. У пациента, которому грозила полная неподвижность, появился шанс на восстановление. Сейчас он чувствует себя прекрасно.

Столичная медицина активно развивается, перенимая передовой мировой опыт и внедряя современные технологии. Эта операция — яркий пример такого взаимодействия с китайскими коллегами и использования новейших медицинских методик.

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