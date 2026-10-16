Участники программы «ГосСтарт» встретились с замруководителя ФАДН

15 октября рамках Всероссийской программы сопровождения молодых государственных служащих «ГосСтарт» состоялась встреча участников с заместителем руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Станиславом Бедкиным.

В ходе мероприятия молодые специалисты познакомились с реализацией государственной национальной политики в Российской Федерации, а также узнали об основных принципах и направлениях деятельности ведомства.

Участники прибыли по направлению программы «ГосСтарт.Стажировки», которое предоставляет молодым государственным служащим возможность пройти стажировку в федеральных органах государственной власти, региональных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления.

Стажировка позволяет получить представление о работе государственных структур, изучить их особенности и приобрести практические навыки в сфере государственного и муниципального управления.

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