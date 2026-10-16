Соскользнула и погибла: посиделки у водопада обернулись трагедией в Индонезии

Попытка полежать в водопаде закончилась гибелью девушки в Индонезии. Жуткий момент попал на видео, кадры публикует «Поток» .

Местная жительница вместе с друзьями пришла на популярный у туристов водопад Лембах Анай. Компания расположилась прямо у обрыва, а девушка и вовсе легла на мокрые камни.

Опасной ситуации было не избежать. Мощное течение подхватило девушку, она соскользнула и улетела вниз.

Она получила смертельные травмы. Спасатели нашли девушку уже мертвой.

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