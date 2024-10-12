Гинцбург рассказал о новых свойствах российской вакцины от рака

Стали известны результаты доклинических исследований российской вакцины от рака. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что лекарство останавливает разрастание опухоли и, возможно, предотвращает возникновение метастазов, сообщает ТАСС .

В создании вакцины участвовали одновременно несколько групп ученых. Среди них — сотрудники центра им. Гамалеи, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена.

Доклинические исследования, по словам Гинцбурга, проводились на животных.

«Препарат прекрасно подавляет развитие опухоли, а также, по всей видимости, он подавляет и возможность метастазирования данной опухоли», — отметил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

По словам Гинцбурга, ученые проверяют, получится ли появившуюся в опухоли мутацию сделать антигеном, чтобы заставлять иммунитет бороться с онкологией. В 2025 году применять препарат от рака начнут на пациентах.

Ранее вуз Нижнего Новгорода получил 20 млн рублей финансирования для создания вакцины от рака. Препарат будет менять микросреду опухоли.