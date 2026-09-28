Участница Сталинградской битвы Мария Рохлина отметила 102-летие в Подольске

Участница Сталинградской битвы Мария Рохлина из Подольска 28 сентября 2026 года отметила 102-й день рождения. Поздравления ей передал заместитель начальника Подольской соцзащиты Николай Шестаков, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Мария Михайловна Рохлина, известная как «Красная Шапочка», отмечает 102-летие. Николай Шестаков поздравил ветерана Великой Отечественной войны от имени президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и депутатского корпуса городского округа Подольск.

Мария Рохлина родилась в Запорожской области. После окончания средней школы в августе 1942 года она ушла на фронт медсестрой и служила до мая 1945 года. Была санитаром-инструктором взвода, участвовала в Сталинградской и Курской битвах, боях под Прохоровкой, освобождении Польши и Чехословакии.

Рохлина награждена орденом Отечественной войны 3-й степени и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». Согласно наградному листу, 4 февраля 1945 года при взятии станции Пильтщутцт она под минометным огнем вынесла с поля боя шестерых раненых и помогла еще четырем бойцам. С 6 по 8 февраля при овладении селом Клейн-Пескерау под пулеметным огнем она вынесла семерых бойцов и двух офицеров, оказав им медицинскую помощь.

После войны Рохлина окончила медицинский институт и посвятила жизнь помощи людям. Сейчас она встречается с молодежью, рассказывает о войне и участвует в памятных мероприятиях, посвященных Победе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.