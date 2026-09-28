Врачи Подмосковья выявили у подростка с болью в коленях гипопаратиреоз

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства выявили у 13-летнего подростка гипопаратиреоз после трех месяцев болей в коленях. Сначала симптомы связывали со спортивной травмой или ревматоидным артритом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Подросток, который раньше активно играл в футбол, поступил в ревматологическое отделение детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства. Он жаловался на сильные боли в коленях, продолжавшиеся три месяца. После осмотра и УЗИ щитовидной железы врачи установили, что симптомы связаны с гипопаратиреозом — редким эндокринным заболеванием.

При гипопаратиреозе нарушается работа околощитовидных желез и обмен кальция и фосфора. Недостаток кальция может вызывать боли, которые принимают за проявления суставной болезни.

«Гипопаратиреоз — коварный „маскировщик“. Он часто имитирует ревматические боли, из-за чего пациенты могут месяцами, а то и всю жизнь лечить несуществующий артрит. Лечение гипопаратиреоза направлено на коррекцию обмена веществ и требует пожизненной терапии под строгим контролем эндокринолога», — пояснила заведующая отделением Юлия Котова. Она отметила, что цель лечения — поддерживать нормальный уровень кальция в крови, не допуская его дефицита или избытка.

Врачи рекомендуют комплексное обследование, если ребенок долго жалуется на боли в суставах, особенно при изменениях на УЗИ щитовидной железы. Своевременная диагностика помогла подростку избежать ненужных лекарств. Вернуться к футболу он сможет после восстановления баланса веществ в организме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.