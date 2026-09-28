В Мурманске детей с особенностями здоровья бесплатно обучают сапсерфингу

В Мурманске команда проекта «Может каждый» проводит бесплатные занятия на сапах для детей с особенностями здоровья и участников СВО с ранениями, сообщает АБН24 .

Компания Arctic Sup запустила проект в 2024 году при грантовой поддержке комитета молодежной политики Мурманской области. Занятия ведет педагог Мурманского Нахимовского военно-морского училища и президент федерации серфинга города Мурманска Алина Васенева.

Дети сначала тренируют равновесие на суше, затем занимаются в бассейне и только после этого выходят на открытую воду. На каждого ребенка приходится один взрослый. Тренировка включает разминку и около получаса на воде. Среди участников есть дети с сахарным диабетом и детским церебральным параличом.

В проекте занимаются Кирилл, который родился глухим и теперь носит кохлеарные имплантаты, и 9-летняя Оля, находящаяся на домашнем обучении. Занятия помогают девочке больше двигаться и общаться со сверстниками.

«Для Кирилла эти занятия очень много значат. Алине и ее команде удалось установить контакт с ним», — рассказала мама мальчика Мария.

Позднее к проекту присоединились взрослые, в том числе участники СВО с ранениями. На сап можно установить даже инвалидную коляску. Часть тренировок проходила в селе Минькино; после открытия зимой 2025 года центра «СОПКИ.ОЗЕРА» команда также занимается на Семеновском озере.

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