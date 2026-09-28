Доцент МГУ Чирков не ждет резкого роста цен на товары из-за октябрьских тарифов

Изменения тарифов с октября могут повысить расходы на топливо, но не приведут к сопоставимому росту цен на товары, считает доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков, сообщает АБН24 .

Бизнес закладывает расходы на перевозки в стоимость товаров и услуг. Однако доля топлива в конечной цене многих товаров невелика, поэтому подорожание горючего не означает такого же роста цен.

«При этом важно учитывать специфику грузовых перевозок. Значительная часть используемого для перевозки товаров транспорта работает на дизельном топливе. Его стоимость действительно растет, но при этом существенного дефицита дизеля нет. Соответственно, перевозчики не сталкиваются с большими дополнительными расходами из-за длительного ожидания на заправочных станциях. Это также ограничивает возможный эффект от изменения цен на топливо для конечной стоимости товаров», — пояснил Чирков.

По мнению Чиркова, влияние октябрьских изменений следует оценивать по средним ценам на разные виды топлива в стране, а не по скачкам стоимости на отдельных заправках. Рост расходов на перевозки не переносится на цены товаров в той же пропорции.

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