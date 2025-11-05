«Праздничный джетлаг»: почему длинные выходные превращаются в головную боль

Резкий сбой привычного распорядка сна и питания во время длинных выходных вызывает так называемый «праздничный джетлаг», сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Долгие праздничные выходные для многих неожиданно оборачиваются проблемами со здоровьем — головной болью, скачками артериального давления и общим чувством разбитости. Виной тому резкие изменения в режиме питания и сна. В период праздников многие позволяют себе отклониться от привычного распорядка дня — поздно ложатся и встают, употребляют большое количество жирной, соленой и сладкой пищи, а также спиртные напитки», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что все это создает риск повышения артериального давления с дополнительной нагрузкой на сосуды, а также нагрузку на почки, печень, поджелудочную железу.

«Во-первых, нарушение режима сна приводит к сбою в работе гормональной системы. Начинают вырабатываться гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин. Они способствуют сужению сосудов. В результате артериальное давление повышается, сердце начинает биться чаще, может возникать головная боль», — рассказала врач.

Демьяновская отметила, что, сдвигая режим дня в короткие выходные, мы по сути зарабатываем по доброй воле синдром джетлаг, как при резкой смене часовых поясов.

«Во-вторых, из-за избытка соли в организме начинает задерживаться жидкость. Объем циркулирующей крови при этом увеличивается, артериальное давление — повышается. А сладкое в больших количествах приводит к колебаниям уровня глюкозы в крови, что негативно сказывается на состоянии сосудистой стенки и делает ее более уязвимой для повреждений», — разъяснила специалист.

Она уточнила, что спиртные напитки оказывают токсическое воздействие на организм, что может привести к головной боли и другим неприятным симптомам.

