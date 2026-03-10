Потеря вкуса и лихорадка: в России растет заболеваемость COVID-19

Число заболевших COVID-19 растет в нескольких регионах России. У пациентов наблюдаются лихорадка, потеря обоняния и вкуса, сильные отеки слизистых, сообщает Baza .

Рост заболеваемости зафиксировали в Самарской, Новгородской, Саратовской областях и Республике Марий Эл. Случаи заражения были в Московской области и Приморском крае.

В Новгородской области за последнюю неделю показатель инфицирования вырос на 27,5%, в Марий Эл — на 11,1%, в Самарской области — на 8,75%, в Саратовской — на 12,7%. У большинства пациентов обнаружили новый штамм вируса XFG или «Стратус».

По словам заболевших, температура держится под 39°C. По классике для COVID-19 — отсутствуют обоняние и вкус, зато присутствуют ломота, общая слабость, отеки слизистых, которые напоминают аллергическую реакцию.

По словам представителей Роспотребнадзора, по стране ситуация стабильная. За последнюю неделю зафиксировали 4,7 тыс. случаев заболеваемости коронавирусом.

Ранее стало известно, что способность витамина D смягчать тяжелое течение гриппа и COVID-19 во многом определяется его исходной концентрацией в организме. Дефицит этого витамина связан с повышенной вероятностью развития осложнений при коронавирусной инфекции.

