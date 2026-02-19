Витамин D может снижать риск тяжелого течения гриппа и коронавируса

Способность витамина D смягчать тяжелое течение гриппа и COVID-19 во многом определяется его исходной концентрацией в организме, сообщает сайт «Узнай.ру» со ссылкой на Nutrients.

Дефицит этого витамина связан с повышенной вероятностью развития осложнений при коронавирусной инфекции. Однако результаты рандомизированных исследований противоречивы. Некоторые из них указывают на уменьшение необходимости в реанимации и искусственной вентиляции легких, в то время как масштабные испытания не зафиксировали существенного влияния на показатели летальности. Наиболее выраженный эффект отмечался у тех пациентов, которые изначально имели недостаточный уровень витамина D.

В контексте гриппа данные более однозначны. Метаанализы показывают, что регулярный прием витамина D, особенно при ежедневном или еженедельном приеме при его изначальном дефиците, умеренно снижает риск заражения. Ученые также предполагают, что нехватка витамина может быть связана с увеличением вероятности длительного течения COVID-19, хотя для установления причинно-следственной связи требуются дополнительные доказательства.

Авторы подчеркивают, что витамин D не является самостоятельным лечебным средством против вирусов. Поддержание его адекватного уровня рассматривается как фактор, потенциально усиливающий иммунную защиту, но он не может заменить собой вакцинацию или стандартную терапию.

